У п'ятницю в Раду прийдуть аж три міністри
13:29, 21 травня 2012Політика
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Народні депутати України в п’ятницю, 25 травня, під час Години запитань до уряду матимуть змогу поставити свої запитання відразу трьом міністрам.
У ВР не зійшлися на одній кандидатурі
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин.
Зокрема, на запитання депутатів відповідатимуть міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, міністр освіти і науки Дмитро Табачник та віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков.
В.Литвин пояснив це тим, що депутати не зійшлися на одній кандидатурі і тому будуть ставити запитання всім трьом. При цьому спікер додав, що він з’ясує, хто з міністрів буде в цей час у відрядженні.
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