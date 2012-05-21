У п'ятницю в Раду прийдуть аж три міністри

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради повідомив голова Верховної Ради Володимир Литвин.

Зокрема, на запитання депутатів відповідатимуть міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, міністр освіти і науки Дмитро Табачник та віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков.

В.Литвин пояснив це тим, що депутати не зійшлися на одній кандидатурі і тому будуть ставити запитання всім трьом. При цьому спікер додав, що він з’ясує, хто з міністрів буде в цей час у відрядженні.