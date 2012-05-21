Захист Тимошенко подав до суду на тюремників

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

"На минулому тижні ми подали заяву до прокуратури і позов до Адміністративного суду Києва щодо незаконності публікації особистих даних. І в цій заяві ми ще раз згадали про побиття Юлії Тимошенко", - сказав С.Власенко.

Водночас захисник сумнівається в об’єктивності розгляду цих документів.

"Оскаржувати дії Пшонки в українських судах не має жодного сенсу", - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня донька екс-прем`єр-міністра Євгенія Тимошенко заявила про намір захищати у Європейському суді з прав людини право Ю.Тимошенко на конфіденційність особистої інформації.

Вона обурилася тим, вчора заступник міністр охорони здоров’я України Олександр Толстанов та представники Державної пенітенціарної служби незаконно оприлюднили графік процедур, які проходить Ю.Тимошенко.

«Вчора заступник міністра охорони здоров’я і представник пенітенціарної служби розповсюдили інформацію про її лікування, всупереч ст. 8 європейської конвенції. Говорили про те, як вона почуває себе, що вона поправляється, який розпорядок дня. Це не було погоджено ані з лікарем Лутцем Хармсом, ані з моєю мамою. Ми будемо подавати скаргу до Європейського суду», - наголосила Є.Тимошенко.

16 травня заступник начальника Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Андрій Лапінський заявив, ДПтС готова в суді відстоювати правомірність своїх дій під час забезпечення лікування Ю.Тимошенко.

Він наголосив, що в оприлюдненому графіку процедур не було жодної конфіденційної інформації щодо Ю.Тимошенко.