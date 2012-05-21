Янукович у Чикаго сидить поруч із Обамою

Як передає кореспондент УНІАН, засідання проходить в рамках Чиказького саміту Північноатлантичного альянсу.На початку засідання виступив Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. У своєму виступі він наголосив на важливості теми забезпечення миру та стабільності в Афганістані, забезпеченні перехідного періоду, коли у 2014 році завершиться місія НАТО в цій країні.

Також на початку засідання виступив Президент США Барак Обама, який також наголосив на важливості афганської теми. Він привітав заяву Президента Афганістану Хаміда Карзая, який оголосив про початок перехідного періоду, коли забезпечувати стабільність в регіоні будуть власні сили оборони та поліції.

Після цього засідання Північноатлантичної ради НАТО продовжилось у закритому режимі. В тому числі в закритому режимі планується й виступ Президента України.

В.Янукович, згідно з алфавітним розміщенням глав делегацій, сидить поряд з прем'єр-міністром Великої Британії Гордоном Брауном та Б.Обамою.