У «Репортерів без кордонів» - новий гендиректор
Керівна рада «Репортерів без кордонів» (RSF) призначила новим генеральним директором Крістофа Делуара (Christophe Deloire).
|Крістоф Делуар - палкий прихильник інтернету та нових технологій
Як пояснив вибір Керівної ради «Репортерів без кордонів» (RSF) її голова Домінік Жербо (Dominique Gerbaud), «нам потрібен був той, хто знає медіа зсередини, хто відстоює свободу інформації, але при цьому є хорошим менеджером. Ми вважаємо, що К.Делуар наділений всіма цими якостями. Він вдихнув нову енергію в діяльність Центру підготовки журналістів (CFJ), котрий очолював упродовж чотирьох років. Колишній репортер-криміналіст, який добре володіє пером, він пристрасно відстоює свої погляди. Делуар – палкий прихильник інтернету та нових технологій. Він має всі необхідні риси для того, щоб надати нового імпульсу діяльності «Репортерів без кордонів».
К.Делуар замінить на посаді теперішнього генерального директора RSF Жана-Франсуа Жюльяра (Jean-François Julliard) з липня поточного року.
Як повідомила УНІАН представник «Репортерів без кордонів» в Україні Оксана Романюк, після цього призначення «Репортери без кордонів» планують розвивати регіональні представництва організації, в тому числі в країнах Східної Європи.
41-річний К.Делуар з 2008 року був директором паризького Центру підготовки журналістів (CFJ). Після закінчення у 1994 році Вищої школи економічних і комерційних наук (ESSEC) у Парижі К.Делуар працював у телевізійному бюро TF1 у Берліні, потім – журналістом у газетах і на телебаченні, передусім в Arte та LCI.
З 1998 по 2007 рік працював у французькому новинному тижневику Le Point. Займався журналістськими розслідуваннями, публікував статті розслідувального характеру у Франції й за кордоном.
До 2009 року К.Делуар був також видавцем французького видавництва Flammarion. Він – автор декількох бестселерів, зокрема, «Саботоване розслідування» / L`Enquête Sabotée (2004), Sexus Politicus (2006) та Circus Politicus (2012). Він створив також документальний фільм «Інтимний Ширак»/Chirac intime.
«Я вельми радий приєднатися до «Репортерів без кордонів» та їхньої енергійної і конструктивної команди, – відзначив К.Делуар. – Як журналіст я завжди намагався наповнити поняття свободи інформації змістом і силою. Тепер продовжуватиму працювати над тим, щоб «Репортери без кордонів» розвивалися і надалі. Робитиму все можливе, щоб захищати свободу і тих, хто її втілює».
*** Заснована 1985 року «Репортери без кордонів» (RSF) – одна з провідних неурядових організацій, що сприяє захисту свободи журналістської діяльності, розповсюдженню новин та інформації. Вона відстежує й засуджує порушення свободи медіа, закликає уряди припинити цензурування медіа, надає моральну та фінансову підтримку журналістам, які зазнають переслідувань, вживає заходів з підвищення безпеки військових кореспондентів.
RSF має 10 міжнародних бюро (у Берліні, Брюсселі, Женеві, Мадриді, Монреалі, Нью-Йорку, Стокгольмі, Тунісі, Відні та Вашингтоні, округ Колумбія), штаб-квартира організації знаходиться у Парижі, а близько 150 кореспондентів «Репортерів без кордонів» працюють на всіх п’яти континентах.