У «Репортерів без кордонів» - новий гендиректор

Про це повідомляє MediaSapiens з посиланням на сайт цієї впливової міжнародної медіа-організації.

Як пояснив вибір Керівної ради «Репортерів без кордонів» (RSF) її голова Домінік Жербо (Dominique Gerbaud), «нам потрібен був той, хто знає медіа зсередини, хто відстоює свободу інформації, але при цьому є хорошим менеджером. Ми вважаємо, що К.Делуар наділений всіма цими якостями. Він вдихнув нову енергію в діяльність Центру підготовки журналістів (CFJ), котрий очолював упродовж чотирьох років. Колишній репортер-криміналіст, який добре володіє пером, він пристрасно відстоює свої погляди. Делуар – палкий прихильник інтернету та нових технологій. Він має всі необхідні риси для того, щоб надати нового імпульсу діяльності «Репортерів без кордонів».

К.Делуар замінить на посаді теперішнього генерального директора RSF Жана-Франсуа Жюльяра (Jean-François Julliard) з липня поточного року.

Як повідомила УНІАН представник «Репортерів без кордонів» в Україні Оксана Романюк, після цього призначення «Репортери без кордонів» планують розвивати регіональні представництва організації, в тому числі в країнах Східної Європи.

41-річний К.Делуар з 2008 року був директором паризького Центру підготовки журналістів (CFJ). Після закінчення у 1994 році Вищої школи економічних і комерційних наук (ESSEC) у Парижі К.Делуар працював у телевізійному бюро TF1 у Берліні, потім – журналістом у газетах і на телебаченні, передусім в Arte та LCI.

З 1998 по 2007 рік працював у французькому новинному тижневику Le Point. Займався журналістськими розслідуваннями, публікував статті розслідувального характеру у Франції й за кордоном.

До 2009 року К.Делуар був також видавцем французького видавництва Flammarion. Він – автор декількох бестселерів, зокрема, «Саботоване розслідування» / L`Enquête Sabotée (2004), Sexus Politicus (2006) та Circus Politicus (2012). Він створив також документальний фільм «Інтимний Ширак»/Chirac intime.

«Я вельми радий приєднатися до «Репортерів без кордонів» та їхньої енергійної і конструктивної команди, – відзначив К.Делуар. – Як журналіст я завжди намагався наповнити поняття свободи інформації змістом і силою. Тепер продовжуватиму працювати над тим, щоб «Репортери без кордонів» розвивалися і надалі. Робитиму все можливе, щоб захищати свободу і тих, хто її втілює».

*** Заснована 1985 року «Репортери без кордонів» (RSF) – одна з провідних неурядових організацій, що сприяє захисту свободи журналістської діяльності, розповсюдженню новин та інформації. Вона відстежує й засуджує порушення свободи медіа, закликає уряди припинити цензурування медіа, надає моральну та фінансову підтримку журналістам, які зазнають переслідувань, вживає заходів з підвищення безпеки військових кореспондентів.

RSF має 10 міжнародних бюро (у Берліні, Брюсселі, Женеві, Мадриді, Монреалі, Нью-Йорку, Стокгольмі, Тунісі, Відні та Вашингтоні, округ Колумбія), штаб-квартира організації знаходиться у Парижі, а близько 150 кореспондентів «Репортерів без кордонів» працюють на всіх п’яти континентах.