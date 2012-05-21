Томенко каже, що ВР перетворилась на додаток штабу ПР

Як повідомили УНІАН в прес-службі М.Томенка, про це він сказав сьогодні під час брифінгу в парламенті.

Зокрема, коментуючи ситуацію навколо законопроекту про мови, М.Томенко зазначив, що «розгляд мовного законодавства, якого сьогодні від нас вимагають, дійсно свідчить про те, що парламент ні урядом, ні Президентом не сприймається як вищий законодавчий орган, а сприймається як інструмент штабу».

За словами М.Томенка, виглядає так, що «представник виборчого штабу Партії регіонів приходить, наприклад, на телебачення і каже: ми поставили завдання Верховній Раді прийняти, скажімо, закон про мови чи якийсь інший до конкретного числа, і якщо він не буде прийнятий, то нехай переживають чи потраплять у список».

Окрім того, М.Томенко додав, що передвиборчий поспіх, з яким партія влади намагається розглянути це питання, свідчить, що «закон про мови стає інструментом мобілізації голосів для Партії регіонів на Сході і Півдні України».

«Однак ми наголошуємо, що нищити українську культуру та історію лише тому, що Партія регіонів хоче набрати ще кілька відсотків, це зневага до України», - сказав М.Томенко.