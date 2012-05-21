Власенко: Законодавство дозволяє лікувати Тимошенко за кордоном

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу перед Центральною клінічною лікарнею «Укрзалізниці» в Харкові заявив захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

«Я хочу зазначити, що, не торкаючись питання бажання чи небажання Юлії Володимирівни лікуватися за кордоном, чинне законодавство не потребує жодних додаткових змін для лікування будь-якого ув’язненого за межами кордонів України», - сказав він.

«По-перше, ч. 2 ст. 7 Кримінально-виконавчого кодексу надає ув’язненим всі права, які мають інші громадяни України, а по-друге, ст. 36 основ законодавства України з питань охорони здоров’я, стаття так і називається «Лікування хворих за кордоном України», і, відповідно, немає обмеження, щоб ця норма не застосовувалася до осіб, які перебувають в ув’язненні», - заявив С.Власенко.

За словами захисника, щоб реалізувати цю норму, потрібен висновок лікарів про те, що людина потребує лікування, і висновок про те, що таке лікування неможливе в Україні.

«Держава зобов’язана сприяти лікуванню такої людини за кордоном. Потрібна політична воля Януковича на такі дії», - наголосив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний прокурор Віктор Пшонка неодноразово наголошував, що українським законодавством не передбачено вивезення засуджених на лікування за кордон.

«Що стосується виїзду (ув’язнених) за кордон на лікування, то українське законодавство не передбачає цього. В українському законодавстві відсутня така норма», - сказав В.Пшонка.

28 квітня Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Міністерство закордонних справ Німеччини веде переговори з владою України щодо перевезення екс-прем’єра на лікування до берлінської клініки «Шаріте».

Крім того, 3 травня Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія могла б прийняти на лікування Ю.Тимошенко, якби це дозволила українська влада.