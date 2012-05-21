Янукович підтримав план НАТО

Про це заявив Президент України Віктор Янукович у своєму виступі під час зустрічі Глав держав та урядів країн - учасниць Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, повідомляє прес-служба Президента.

«Ми також підтримуємо продовження тісної співпраці з Афганістаном у рамках політики довготривалого партнерства на 2015-2024 роки та на подальшу перспективу, що передбачено новим Стратегічним планом НАТО щодо Афганістану», - сказав глава держави.

В.Янукович зазначив, що понад десять років діяльності Міжнародних сил сприяння безпеці зробили важливий внесок у справу становлення та розбудови Афганістану. У цьому контексті він високо оцінив участь українських миротворців у складі сил цієї міжнародної коаліції з травня 2007 року.