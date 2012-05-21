Україна розширить своє представництво в Афганістані

Про це заявив Президент України Віктор Янукович у своєму виступі під час зустрічі глав держав та урядів країн - учасниць Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, повідомляє прес-служба Президента.

Крім того, за словами В.Януковича, Україна готова продовжити співпрацю щодо використання стратегічної транспортної авіації згідно з Меморандумом між урядом України та командуванням НАТО в контексті завершення військової операції в Афганістані.

«Також підтверджую нашу готовність приєднатися до данської ініціативи «Коаліція відданих контрибуторів» і робити свій посильний внесок у цю важливу справу», - сказав він.

Нещодавно, зазначив В.Янукович, Україна приєдналася до Проекту підготовки фахівців з Афганістану та країн Центральної Азії, які спеціалізуються на боротьбі із нелегальним обігом наркотиків. «Вважаємо цей проект важливим та перспективним і плануємо в подальшому розширювати свою участь у ньому», - сказав Президент.Як повідомляв УНІАН, на сьогодні у складі Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані (ISAF) беруть участь 22 українських військовослужбовця, серед яких є фахівці з розмінування, військові медики, радники армійської авіації та штабні офіцери.

19 квітня міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявив, що Україна планує збільшити свій персонал в Афганістані на одного військовослужбовця, який є фахівцем-кінологом, що спеціалізується на розмінуванні вибухових пристроїв.