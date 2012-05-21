Янукович: ми говоримо про демократію цілодобово
Президент України Віктор Янукович заявляє, що постійно говорить про демократію в Україні.
Зокрема, напрес-конференції,відповідаючинапитанняжурналістівпро течи обговорювалисяпитання дотриманнядемократіївУкраїнувходізустрічейврамкахчиказькогосаміту, В.Януковичзазначив,щопро демократіюпостійно "мипро неїговоримо,цілодобово".
Таксамо,за йогословами, входізустрічейобговорювалосяпитання європейськоїінтеграціїУкраїни.
"Всі іншіконтакти,якібули,втомучисліі зпрезидентомПольщі, вонистосувалися питаньєвропейськоїінтеграції,вонистосувалися питаньЄвро -2012, співробітництва,тому що цедлянасбуденайважливіша подіяцього року", -зазначивВ.Янукович.
Презедентпідкреслив,щоУкраїніі Польщазобов'язаніпровестичемпіонатнависокомурівні, томувони зпрезидентомПольщіщене разбудуть спілкуватисяз цього питання,втомучисліпотелефону.
Крімтого, президентпідкреслив,що участьвсамітахдаєможливістьнеформальнихзустрічей,щоважливодля питаньспівробітництва.