Янукович: ми говоримо про демократію цілодобово

Президент України Віктор Янукович заявляє, що постійно говорить про демократію в Україні.

Зокрема, напрес-конференції,відповідаючинапитанняжурналістівпро течи обговорювалисяпитання дотриманнядемократіївУкраїнувходізустрічейврамкахчиказькогосаміту, В.Януковичзазначив,щопро демократіюпостійно "мипро неїговоримо,цілодобово".



Таксамо,за йогословами, входізустрічейобговорювалосяпитання європейськоїінтеграціїУкраїни.



"Всі іншіконтакти,якібули,втомучисліі зпрезидентомПольщі, вонистосувалися питаньєвропейськоїінтеграції,вонистосувалися питаньЄвро -2012, співробітництва,тому що цедлянасбуденайважливіша подіяцього року", -зазначивВ.Янукович.



Презедентпідкреслив,щоУкраїніі Польщазобов'язаніпровестичемпіонатнависокомурівні, томувони зпрезидентомПольщіщене разбудуть спілкуватисяз цього питання,втомучисліпотелефону.



Крімтого, президентпідкреслив,що участьвсамітахдаєможливістьнеформальнихзустрічей,щоважливодля питаньспівробітництва.

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