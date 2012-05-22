Томенко: кияни мають право обрати нового мера

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу.

«Ми вважаємо, що їх можна проводити одразу після того, як завершиться термін повноважень Черновецького», - сказав віце-спікер, додавши, що максимально термін повноважень завершується 3 червня.

М.Томенко зауважив, що кияни мають право обрати нового мера незалежно від того, чи визначила Адміністрація Президента дату таких виборів.

Крім того, наголосив він, вибори столичного голови мають відбутися незалежно від того, чи має опозиція свого кандидата на цю посаду, чи не має.

М.Томенко також підкреслив, що опозиція хоче почути звіт нинішнього міського голови Леоніда Черновецького. «Якщо треба, ми готові профінансувати його повернення на Батьківщину. Ми повинні почути, що зроблено в місті Києві», - сказав він.

Віце-спікер також додав, що свій звіт має і надати тимчасова слідча комісія, що була створена для розслідування фактів розкрадань у місті Києві.

«Я думаю, в цьому питанні немає сенсу змішувати якісь інші вибори», - сказав М.Томенко, маючи на увазі, що не потрібно одночасно проводити вибори мера Києва та вибори до ВР.

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Як повідомляв УНІАН, 21 травня голова Верховної Ради Володимир Литвин доручив профільному комітету розглянути питання про призначення дати виборів Київського міського голови.

За словами В.Литвина, «питання в одному - коли провести ці вибори».

«Можливо, якщо комітет запропонує і визначить дату, то провести ці вибори до 2015 року», - підкреслив В.Литвин.

Він нагадав, що Конституцією України передбачено, що термін повноважень обраних на позачергових виборах закінчується тоді, коли призначаються загальнонаціональні вибори до органів місцевого самоврядування.

Позачергові вибори мера Києва відбулись у травні 2008 року. Останні чергові місцеві вибори в Україні відбулись восени 2010 року.