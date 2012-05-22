ЗМІ: Зустріч Бойка та Міллера пройшла безрезультатно

Про це повідомляє "Коммерсант-Украина".

Експерти не виключають продовження переговорів, але вже в політичній площині.

Високопоставлене джерело в Міненерго стверджує, що головний предмет розбіжностей - оцінка вартості газотранспортної системи. Російська сторона вважає, що її ціна не перевищує $ 4,2 млрд. Але Україна готова продати ГТС консорціуму тільки після її оцінки міжнародним аудитором - зараз цим займається Baker Tilly. Раніше система двічі оцінювалася: у 2007 році - у $ 24,8 млрд, а в 2009 році - у $ 9,9 млрд.

"Ми півтора роки товчемо воду в ступі, і ніяких зрушень немає. По суті, точка неповернення пройдена, і ми підемо своїм шляхом - будуватимем газопровід South Stream, розширювати Nord Stream, скоротивши прокачування газу через Україну до мінімуму", - говорить співрозмовник видання в "Газпромі". Це підтверджує і джерело в українському Міненерго, яке заявляє, що Київ у свою чергу має намір до мінімуму скоротити споживання російського газу. "Ми найбільший ринок збуту російського газу в світі, та ще й купуємо його за найвищою ціною. Подивимося, як "Газпром" заговорить, коли ми відмовимося купляти ці обсяги", - говорить співрозмовник "Коммерсанта".