Литвин - нардепам: Що, робить не хочеться?!
Рішення працювати до завершення розгляду всіх питань порядку денного було ухвалено лише з другої спроби.
Верховна Рада України продовжила своє сьогоднішнє пленарне засідання до завершення розгляду всіх питань порядку денного.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 240 народних депутатів із 421 зареєстрованого у сесійній залі.
Рішення було ухвалено лише з другої спроби.
При першому голосуванні за продовження засідання проголосували лише 224 народних депутата. Після цього нерезультативного голосування у залі лунав сміх.
У відповідь голова Верховної Ради України Володимир Литвин сказав: «Чого ви радієте? Що, робить не хочеться?». За його словами, він сприймає дане пожвавлення і сміх у залі, «як шалене бажання працювати».
Також В.Литвин зазначив, що на порядку денному сьогодні стільки заплановано питань для розгляду, що парламент працюватиме «як мінімум до 21-ї години».