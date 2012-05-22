Євгенію Тимошенко приймають в Європарламенті
11:03, 22 травня 2012Політика
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Донька екс-прем‘єр-міністра України Євгенія Тимошенко разом із заступником голови партії «Батьківщина» Григорієм Немирею взяла участь у засіданні Комітету Європарламенту у закордонних справах.
Євгенія Тимошенко зустрілась із Фюле і Ягландом
Як повідомляє сайт Юлії Тимошенко, на засіданні, присвяченому питанням демократії та дотримання прав людини, виступили генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд та єврокомісар з питань розширення Європейського Союзу Штефан Фюле.
Після засідання комітету Є.Тимошенко та Г.Немиря провели окремі зустрічі із Т.Ягландом та Ш.Фюле.
21-23 травня Є.Тимошенко та Г.Немиря перебувають у Страсбурзі.
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