Євгенію Тимошенко приймають в Європарламенті

Як повідомляє сайт Юлії Тимошенко, на засіданні, присвяченому питанням демократії та дотримання прав людини, виступили генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд та єврокомісар з питань розширення Європейського Союзу Штефан Фюле.

Після засідання комітету Є.Тимошенко та Г.Немиря провели окремі зустрічі із Т.Ягландом та Ш.Фюле.

21-23 травня Є.Тимошенко та Г.Немиря перебувають у Страсбурзі.