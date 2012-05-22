Симоненко заявляє про «чергову приватизаційну аферу»

Фракція Комуністичної партії України вважає, що скорочення кількості поїздів на українській залізниці пов`язане з недостатнім бюджетним фінансуванням, а не з оптимізацією, про яку говорять.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Верховної Ради України заявив лідер фракції КПУ Петро Симоненко.

За його словами, влада сьогодні прагне на плечі громадян перекласти всі існуючі проблеми на залізниці.

«Все це прямо пов`язано з черговою приватизаційною аферою», - сказав П.Симоненко.

Він пояснив, що йдеться про підготовку приватизації «Укрзалізниці».

«Приватизація обов`язково призведе до скорочення кількості поїздів, зростання цін на квитки», - вважає народний депутат.

П.Симоненко зазначив, що для запобігання цьому фракція КПУ пропонує ухвалити закон про націоналізацію стратегічних об`єктів.