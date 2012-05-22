Міськрада Алупки прийняла відставку мера

Керувати курортним містом, де проживає близько 9 тисяч чоловік, до виборів мера буде 27-річний "регіонал" Дмитро Карнаух - його призначено секретарем міськради, повідомив кореспонденту УНІАН по телефону співробітник мерії.

Д.Карнаух закінчив Таврійський національний університет імені Вернадського за фахом "правознавство", працював помічником мера Ялти.

Дату виборів мера Алупки має визначити Верховна Рада України.

Наприкінці минулого тижня кримська організація Партії регіонів рекомендувала своїй фракції в міськраді Алупки звільнити з посади В.Толстонога і П.Постникова.

Раніше, в першій декаді травня, суд Ялти визнав В.Толстонога і П.Постникова винними у скоєнні адміністративних корупційних правопорушень і призначив їм покарання у вигляді штрафу: меру - 3 тис. 400 грн, секретарю - 2 тис. 550 грн. Мер був єдиним власником двох приватних підприємств, які за минулий рік одержали майже 2 млн. грн доходу. Секретар міськради безплатно більш як півроку проживав у санаторії Міністерства охорони здоров`я України.

У квітні міськрада Алупки відправила В.Толстонога у відставку, але в травні він поновився на посаді через суд.