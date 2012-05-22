Міськрада Алупки прийняла відставку мера
Міська рада Алупки на позачерговій сесії прийняла відставку мера Віктора Толстонога і секретаря міськради Павла Постникова (обидва - члени Партії регіонів).
|Толстонога вже раз відправляли у відставку
Д.Карнаух закінчив Таврійський національний університет імені Вернадського за фахом "правознавство", працював помічником мера Ялти.
Дату виборів мера Алупки має визначити Верховна Рада України.
Наприкінці минулого тижня кримська організація Партії регіонів рекомендувала своїй фракції в міськраді Алупки звільнити з посади В.Толстонога і П.Постникова.
Раніше, в першій декаді травня, суд Ялти визнав В.Толстонога і П.Постникова винними у скоєнні адміністративних корупційних правопорушень і призначив їм покарання у вигляді штрафу: меру - 3 тис. 400 грн, секретарю - 2 тис. 550 грн. Мер був єдиним власником двох приватних підприємств, які за минулий рік одержали майже 2 млн. грн доходу. Секретар міськради безплатно більш як півроку проживав у санаторії Міністерства охорони здоров`я України.
У квітні міськрада Алупки відправила В.Толстонога у відставку, але в травні він поновився на посаді через суд.