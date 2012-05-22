МЗС: Коли відбудеться саміт країн Центральної Європи, невідомо

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

«По саміту поки що немає ніякої інформації. Ми обов’язково будемо проводити консультації, переговори з нашими партнерами, і сподіваємося, що ми його проведемо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Міністерство закордонних справ України повідомило про перенесення саміту в Ялті на невизначений термін після того, як президенти 13 із 20 країн відмовилися приїхати в Україну. Частина з них мотивувала своє рішення відсутністю часу, а частина – ситуацією з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.