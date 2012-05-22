Експерти спіймали Колесніченка на брехні

Про це Українській правді повідомив колектив авторів висновку.

За їх словами, група учених КНУ ім. Шевченка підготувала експертний висновок, вказавши на всі негативи пропонованого законопроекту.

"Тому більш ніж дивує поява 18 травня ц. р. в інтернеті інформації з "промовистим" заголовком: "У Київському Національному університеті ім. Тараса Шевченка підтримали необхідність прийняття законопроекту "Про засади державної мовної політики", що є відвертим перекрученням фактів і цитат експертного висновку", - повідомили експерти.

Окрім того, автори передали виданню текст висновку, в якому зазначається, що даний законопроект "містить низку нечітких формулювань і суперечностей, а тому вимагає доопрацювання".

Крім того, експерти наголосили на тому, що "питання державного статусу української мови має стратегічну вагу в контексті цілісності держави, її сили і здатності до відтворення загальноєвропейських і світових пріоритетів в усіх сферах життя".

"Впадає в око невідповідність деяких положень законопроекту заявленому в п. 2 ст. 5-ї принципу "забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території держави", - йдеться у висновку.

Таким чином, усупереч задекларованому принципу держава фактично усувається від забезпечення функціонування української мови в телерадіопросторі (п. 3 ст. 24) та друкованих засобах масової інформації (п. 6 ст. 24).

Отже, державних гарантій розвитку української мови у цих сферах фактично немає, свідченням чого є, по суті, стан з українськомовною загальнодержавною періодикою.

Крім того, експерти зазначили, що ознайомлення з текстом проекту Закону дає підстави стверджувати, що "до створення його концепції та самого викладу не залучалися вітчизняні фахівці-філологи, зокрема соціолінгвісти та соціологи мови, оскільки, крім концептуальних ненаукових тверджень, текст також містить логічні, стилістичні та пунктуаційні помилки".