Тюремники запевняють, що під час оглядів Тимошенко камери завішують

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні ДПтСУ.

На цей час відеокамери в палаті Ю.Тимошенко завішуються, підкреслили у відомстві, додавши, що про це йдеться у відповідних щоденних актах за підписами співробітників пенітенціарної служби та лікарів.

Також ДПтС вчергове заявляє, що у приміщеннях лікарні, де Ю.Тимошенко проводяться медичні процедури, ніяких відеокамер (у тому числі й прихованих) не встановлювалось та, відповідно, відеоспостереження не ведеться.

Крім цього, у пенітенціарній службі спростували заяву захисника Ю.Тимошенко Сергія Власенка про те, що його підзахисну в ЦКЛ охороняють співробітники Качанівської виправної колонії чоловічої статі.

Як стверджують в ДПтС України, безпосередньо охорону Ю.Тимошенко в медичній палаті здійснюють співробітниці (жінки) виправної колонії.