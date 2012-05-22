Кравчук закликає Європу не дивитися на Україну крізь призму російських інтересів

Про це повідомляє Укрінформ.

"Треба проводити європейський курс і не хитатися між сходом та заходом", - заявив Л. Кравчук під час зустрічі з німецькими експертами та журналістами у Берліні.

"Треба проводити його (курс. - Ред.) незалежно від того, хто знаходиться при владі", - наголосив політик. Коли, за його словами, Україна "твердо" стане на курс євроінтеграції, це відчують і українці, і нарешті зрозуміє сусідня Росія.

На думку Л.Кравчука, Київ і досі відчуває "серйозний" вплив Москви. Москва, за його словами, намагається відвернути Київ від європейського шляху за рахунок пропонованих нею нових інтеграційних схем на зразок Митного союзу.

"Російська політична еліта часто й досі не сприймає Україну як незалежну державу", - сказав він.

"Але я вірю в те, що чинна українська влада доведе, що Україна йде європейським шляхом, шляхом європейських цінностей", - підкреслив він.

Від Європи, у свою чергу, Л.Кравчук очікує проведення "більш послідовної" політики щодо України, позбавленої подвійних стандартів. Зокрема, український політик закликав європейських лідерів не дивитися на Україну "крізь призму російських інтересів".

Як відомо, Л.Кравчук 21-23 травня перебуває з робочим візитом у Німеччині. У середу разом з кількома депутатами провладних та опозиційних фракцій Верховної Ради він візьме участь у публічній дискусії на тему внутрішньополітичної ситуації в Україні.