Табачник каже, що його не так зрозуміли

Міністр освіти Дмитро Табачник заявляє, що ЗМІ перекрутили його висловлювання щодо того, що в магістратурах і аспірантурах українських вишів навчаються студентки з не дуже привабливою зовнішністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам під час прямої лінії в редакції газети "Известия в Украине".

Коментуючи вчорашню акцію студенток біля Міністерства освіти, Д.Табачник сказав: «Я щасливий з того, що вони добре вчаться, я щасливий з того, що у них червоні дипломи, і жалкую з приводу того, що засоби масової інформації дозволяють собі дуже довільно, дуже вільно поводитися з цитатами. Тому що те, що розголосили, до мого висловлювання має дуже приблизне відношення».

Він відзначив, що його більше непокоїть те, що, згідно з соціологічними опитуваннями, бажання одержати професію для молодих людей як життєвий успіх стоїть на 3-4-му місці, при цьому на перших місцях у дівчат поставлені такі критерії, як уміння стильно одягатися і яскрава зовнішність.

Як повідомлялося, раніше Д.Табачник заявив, що зазвичай в магістратурах і аспірантурах українських вишів навчаються менш гарні дівчата.

"Думаю, що не відкрию Америку, якщо скажу, що в магістратурі, аспірантурі навчаються дівчата з менш яскравою, привабливою, модельною зовнішністю", – сказав Д.Табачник.

Він також повідомив, що заяви українських студенток щодо того, що сьогодні їм як така освіта не потрібна через привабливу зовнішність, є цілком логічними, оскільки в Україні вчаться "найгарніші дівчата".

21 травня представниці київських вишів влаштували акцію протесту біля будівлі Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України.

Близько 10 дівчат тримали плакати різного змісту: "Не родись красивой", "А мой любимый так не считает", "Новое требование ВАК: быть некрасивой" тощо.

Через певний час до них вийшли кілька представників одного з департаментів Міносвіти з квітами, проте студентки відмовилися їх приймати, вимагаючи виходу Д.Табачника.