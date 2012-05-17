Табачник пофілософствував про красу студенток і їхній розум

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам, коментуючи результати одного з досліджень, яким було зафіксовано, що велика кількість дівчат, які навчаються у вищих навчальних закладах, вважають, що зовнішній вигляд для них є важливішим, ніж освіта.

«Це не пов’язано з якістю освіти, це пов’язано з тим, що Україна – батьківщина найкрасивіших, гарніших дівчат. І якщо дівчата по своєму світосприйняттю зовнішність ставлять на перше місце, це значить, що в них достатньо висока впевненість в собі, висока самооцінка», - сказав Д.Табачник.

Він наголосив, що рейтингів і досліджень в Україні є дуже багато і згідно з іншим дослідженням, 50% шлюбних пар в Україні не вважають свій союз гармонійним. «Це світосприйняття. Думаю, що я не відкрию Америки, і навіть не повторю подвиг Міклухо Маклая, якщо скажу, що краще навчаються в університеті, магістратурі, в аспірантурі дівчата, ну скажімо з менш яскравою, менш привабливою, з менш якоюсь такою модельною зовнішністю. Це світосприйняття. Колись була гарна пісня, яка звучала приблизно так: не могут все на свете быть красивыми, а счастье почему-то нужно всем», - сказав Д.Табачник.

В той же час на уточнююче зауваження, що можливо цю ситуацію можна змінити, проводячи роз’яснювальну роботу ще у школі, Д.Табачник зауважив: «Чим менше держава буде формувати світосприйняття, тим більш вільними у нас будуть люди. Я думаю, що не потрібно, і Конституція це забороняє, єдину ідеологію, єдині підходи. Якщо у когось криве сприйняття світу, або скажімо не вірне, думаю, що життя йому повинно допомогти, а не держава. Досить патерналізму. Не держава повинна, а кожна людина для себе повинна усвідомити себе самодостатньою».