Завадського лишили за гратами ще на 4 місяці
10:27, 23 травня 2012Політика
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Відомий акордеоніст Ігор Завадський проведе в СІЗО ще 4 місяці.
Всі клопотання захисту відпустити Ігоря Завадського на поруки суддя відхилив.
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Як повідомляв УНІАН, відомого акордеоніста, лауреата міжнародних премій Ігоря Завадського 25 березня 2012 року затримали за звинуваченням у розбещеннімалолітніх хлопчиків.
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