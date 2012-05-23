Завадського лишили за гратами ще на 4 місяці

Відомий акордеоніст Ігор Завадський проведе в СІЗО ще 4 місяці.

22 травня суд продовжив термін арешту відомого акордеоніста Ігоря Завадського на чотири місяці. Про це повідомляє 22 травня суд продовжив термін арешту відомого акордеоніста Ігоря Завадського на чотири місяці. Про це повідомляє ТСН Всі клопотання захисту відпустити Ігоря Завадського на поруки суддя відхилив. На тему: Завадський розповів, як йому живеться в СІЗО Як повідомляв УНІАН, відомого акордеоніста, лауреата міжнародних премій Ігоря Завадського 25 березня 2012 року затримали за звинуваченням у розбещеннімалолітніх хлопчиків.

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