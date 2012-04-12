Завадський розповів, як йому живеться в СІЗО

Затриманий за підозрою в педофілії та ув’язнений в СІЗО Ігор Завадський заявляє, що без допомоги офтальмолога може осліпнути.

Про це він заявив в інтерв'ю «Газете Киевской», яка отримала відповіді через адвоката Завадського.

Завадський заявив що звинувачення проти нього абсурдні, а докази міліція досі не показала.

«Крім розбещення неповнолітніх, мене звинувачують ще й у їх згвалтуванні. 29 березня було пред'явлене звинувачення за 156-й і 153-й статтями Кримінального кодексу. Звинувачення повністю необгрунтовані. Цікаво, що один з епізодів згвалтування датується 2009 роком. Після цього "жертва" спілкувалася зі мною три роки, поки міліція не встановила згвалтування. Решта випадків не менш абсурдні», - повідомив Завадський.

Він уточнив, що зараз в обвинуваченні фігурують 6 осіб, хоча міліція інкримінує йому вже 11 епізодів.

«Наскільки мені відомо, міліція говорить вже про 11 епізодів. Але в обвинуваченні фігурують тільки 6 чоловік. Так, я їх знаю. Причому в постанові про порушення кримінальної справи, яку мені показували, було ще й прізвище мого учня - Дениса Снєгірьова з Запоріжжя, якей потім зникло. Я бачив в новинах прес-конференцію в мій захист, в якій брав участь Денис, і його інтерв'ю в газетах, як його спокушали ноутбуком, щоб він дав проти мене свідчення», - розповів акордеоніст.

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Завадський також прокоментував заяви міліції про наявність якогось відео з його участю.

«Ідея про пошуки хлопчиків, ймовірно, народилася в чиємусь нездоровому мозку. Міліція при арешті оперувала не доказами, а погрозами і фізичною силою. Ні мені, ні моїм адвокатам жодних доказів до цих пір не показали. Я не впевнений, що взагалі є щось, що може бути доказом », - заявив він.

Завадський також поскаржився, що не може репетирувати в СІЗО і швидко втрачає кваліфікацію.

«Умови в СІЗО - як в СІЗО. Жити можна. Камера на 12 осіб - далеко не найгірша за тутешніми мірками. Всі курять, я - ні, та ще й алергія на нікотин, але тут немає камер для некурців. Душ - раз на тиждень. Перші дні було погано, не міг їсти, і дуже складно було без рідини для лінз (хто носить лінзи, мене зрозуміє). Тепер вже краще. Ось тільки грати я не можу - а це стрімка втрата кваліфікації. Я намалював на картонці клавіші і кнопки - намагаюся репетирувати, але це все не те. І дуже турбує, що мені не дозволяють обстежитися у офтальмолога і при необхідності зробити операцію. Адже якщо від ударів міліціонерів під час затримання відшарувалася сітківка - мені загрожує повна сліпота», - розповів Завадський.

Як раніше повідомлялося, відомого акордеоніста Ігоря Завадського в кінці березня затримали за звинуваченням у розбещенні неповнолітніх. Багато його учнів не вірять в те, що їх учитель міг скоїти ці злочини.