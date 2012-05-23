Регіонал має надію, що скандал у Бубки закінчиться пшиком

Народний депутат від Партії регіонів, віце-президент Національного олімпійського комітету Віктор Корж вважає, що ситуація навколо генерального секретаря НОК України Володимира Геращенка може мати провокаційний характер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Це дуже неприємна ситуація», - сказав В.Корж, додавши, водночас, що він «не втрачає надію, що це непорозуміння».

«Але якщо ця інформація підтвердиться, він (В.Геращенко – УНІАН), безумовно, не буде більше працювати і ми будемо вимушені вибачатися», - підкреслив В.Корж.

Разом з тим він наголосив: «Я все-таки маю надію, що це навіть провокативна ситуація».

За його словами, з цього приводу є багато питань і сумнівів, тому що «жодна посадова особа в Олімпійському комітеті не має в розпорядженні цих квитків». «Я не розумію, що він міг пропонувати, адже квитки розподіляються між фахівцями, є квоти відповідні», - підкреслив В.Корж. «Я думаю, що він не мав теоретично можливості для продажу якихось квитків, тому у мене є великі сумніви», - додав він.

На думку В.Коржа, «ця історія може пшиком закінчитись».

Також В.Корж не бачить потреби в тому, щоб парламент України втручався в дану ситуацію, оскільки НОК України – це громадська організація і вона спроможна розібратися в ситуації.

Як повідомлялося, генеральний секретар НОК України В.Геращенко підозрюється в спробі продажу квитків на літні Олімпійські ігри в Лондоні на "чорному" ринку.

Найімовірніше, генсек НОК, який обіймав цю посаду з 1997 року, мав намір збути на "чорному" ринку близько 100 квитків вартістю кілька тисяч доларів. Це з`ясувалося після того, як один з репортерів британської мовної корпорації Бі-бі-сі виступив у ролі покупця, поспілкувавшись по телефону з В.Геращенком про можливий продаж квитків на Олімпіаду. Генсек комітету зустрівся в Лондоні з підставним покупцем і повідомив йому, що буде готовий продати майже сотню квитків, які залишилися після їх розповсюдження серед уболівальників, тренерів і чиновників.

Після того, як про скандальну ситуацію стало відомо, В.Геращенко був відразу ж усунутий з посади, повідомив президент НОК Сергій Бубка.

У Великобританії продаж квитків на Олімпійські ігри на "чорному" ринку є кримінальним злочином, за який передбачений штраф у розмірі близько 30 тис доларів. Крім того, такі спекуляції заборонені і правилами Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Сам В.Геращенко стверджує, що нічого протиправного не здійснював.