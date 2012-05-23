Лондонські репортери спіймали генсека НОК України на продажу квитків

Таке рішення було прийнято після того, як розслідування Бі-бі-сі показало, що він пропонував продати квитки на літню Олімпіаду в Лондоні. Всього - на суму в кілька тисяч фунтів. Як повідомив президент українського НОК та член МОК Сергій Бубка, який перебуває в Квебеку, він зателефонував Геращенку в Київ і повідомив його про те, що той відсторонений від посади на час перевірки інформації, що міститься в репортажі редакції лондонських новин Бі-бі-сі. Бубка додав, що терміново вилітає до Києва, де створить незалежну комісію для перевірки діяльності Геращенка, який є генсеком Національного олімпійського комітету Україна з 1997 року (з переобранням в 1998, 2002 і 2006 роках). Бі-бі-сі проводила власне розслідування. Отримавши відомості про те, що представники НОК України можуть продати квитки, репортери видали себе за перекупників і зв`язалися з В.Геращенком, який, як вони запевняють, сказав, що зможе продати до 100 квитків за готівку. Слід зазначити, що чинний у Великобританії закон про лондонські Олімпійські та Паралімпійські ігри зараховує продаж квитків Олімпіади-2012 на чорному ринку до кримінальних злочинів з покаранням у вигляді штрафу до 20 тис. фунтів. Сам В.Геращенко у відповідь на запитання Бі-бі-сі, чому він був готовий порушити олімпійські правила і британські закони, заявив, що "ніколи не планував продавати квитки у Великобританії", а лише "вів дипломатичну розмову, щоб задовольнити нав`язливий інтерес торговця Сергій Бубка повідомив про початок перевірки до Міжнародного олімпійського комітету, а також запевнив главу оргкомітету Олімпіади-2012 в Лондоні Себастьяна Кое в тому, що Україні буде співпрацювати з будь-яким розслідуванням, яке можуть почати правоохоронні органи Британії. Лондонська поліція також звернулася до Бі-бі-сі з проханням надати всі матеріали, на яких базувався викривальний репортаж.