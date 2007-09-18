Лідер фракції ПР: нерозумно проводити сесію Київради негайно після виборів

Лідер фракції Партії регіонів в Київській міській раді Олександр ОМЕЛЯНЕНКО не виключає, що найближче засідання сесії Київради відбудеться «навіть не 1, а 4 жовтня».

Про це він сказав УНІАН сьогодні після завершення засідання Президії Київради.

За словами О.ОМЕЛЯНЕНКА, на засіданні представники фракції ПР озвучили звернення до секретаря Київради Олеся ДОВГОГО з проханням провести сесію у вересні.

«Ми на президії попросили нашого шановного секретаря про те, щоб вони все-таки дали нам можливість провести сесію Київради у вересні. І закликали до того, щоб нам не тільки відкрили зал, але і всі фракції взяли в ній участь», - сказав лідер ПР в міськраді.

Як відзначив О.ОМЕЛЯНЕНКО, відповідь на цю ініціативу керівництво міської ради має дати до кінця поточного тижня.

Разом з тим, за його словами, на сьогоднішній президії обговорювалися питання, які планується винести на сесію Київради 1 жовтня.

О.ОМЕЛЯНЕНКО вважає, що ця дата вибрана не зовсім вдало, оскільки дуже велике моральне навантаження для депутатів, які паралельно задіяні у виборах до парламенту, призначених на 30 вересня.

«Призначати на перше число – це неправильно, але якщо стоятиме завдання - прийти на сесію, ми прийдемо. Але я не виключаю такої ситуації, що ця сесія може бути перенесена на 4 або 5 число. Я думаю, що сесія все-таки буде 4 (жовтня)», - сказав О.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, чергове пленарне засідання сесії Київради, заплановане на 13 вересня, було перенесено на жовтень. За інформацією О.ДОВГОГО, озвученою 4 вересня, перенесено засідання тільки у зв`язку з тим, що абсолютна більшість депутатів задіяна у виборчому процесі.

Після цього фракція Партії регіонів заявила категоричний протест щодо перенесення двох пленарних засідань Київради з вересня (13 і 26 вересня) на жовтень.