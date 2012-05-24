Янукович перерахував, чого терміново чекає від парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час зустрічі з лідерами фракцій та керівництвом ВР.

Зокрема, за словами В.Януковича, це стосується законопроектів, які є базою для сталого економічного зростання. Серед першочергових Президент назвав законопроект щодо обмеження втручання контролюючих органів в діяльність підприємств.

Крім того, це стосується питання забезпечення виконання суб’єктами господарювання зобов’язань за кредитними угодами, удосконалення конкурсних умов державних закупівель та запровадження механізму державної підтримки експортної діяльності.

"Завершення опрацювання та прийняття до кінця цього тижня цих законів є вкрай необхідним", - сказав В.Янукович.

Президент також попросив ВР ухвалити закон щодо спрощення реєстрації земельних ділянок, що дозволило б будувати житло шляхом зняття мораторію на виділення землі.

Крім того, глава держави просить парламент ухвалити закон про введення єдиного вікна реєстрації підприємців та внести до Євро-2012 зміни до Митного кодексу.