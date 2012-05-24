Янукович каже, що вже «намагаються залізти» у його квоту квитків на Євро

Про це він заявив в інтерв`ю газеті "Сегодня".

Відповідаючи на запитання, наскільки серйозні погрози бойкотувати Євро-2012, В.Янукович сказав: "Мене в Донецьку відразу про це запитали, як тільки я зійшов із трапа літака. Мовляв, як так, до нас не хочуть їхати. Та з чого ви взяли, що ніхто не приїде? - запитую у відповідь. Усі квитки давно вже продані. Ажіотаж просто неймовірний! У мене є свій резерв запрошень на матчі, для зустрічі політиків, так уже й у нього намагаються залізти! Всі розмови про бойкот Євро мають під собою лише політичну складову. Ми знаємо причину виникнення цих розмов».