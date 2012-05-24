Депутати можуть позбутися недоторканності 5 липня

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення постанови «Про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до Конституції України (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб)» проголосували 384 народних депутатів із 419 зареєстрованих у сесійній залі.

Передбачено, що подання пропозицій та поправок до законопроекту від депутатів відбуватиметься до 7 червня.

Опрацювання комітетами Верховної Ради з питань правової політики, з питань бюджету, з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради, з питань європейської інтеграції, а також внесення пропозицій і поправок до законопроекту триватиме до 22 червня.

Остаточний варіант законопроекту Комітет ВР з питань правової політики має підготувати до 4 липня та організувати надання народним депутатам документів.

У свою чергу лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін наголосив, що фракція також наполягає на скасуванні недоторканності Президента та суддів, а не лише депутатів.

Він нагадав, що опозиція сьогодні зареєструє альтернативний законопроект про скасування недоторканності цілого списку посадових осіб. При цьому А.Кожем’якін сказав, що ухвалення цієї постанови фракція підтримуватиме.

Лідер фракції КПУ Петро Симоненко наголосив, що розгляд цього питання перед виборами є популізмом і спекуляцію. За його словами, ще 5 років тому виникало питання про скасування недоторканності, однак досі нічого не вирішено.