У палаті Тимошенко проводили демеркуризацію

Через ненавмисно розбитий термометр у лікарняній палаті екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко довелося проводити демеркуризацію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

23 травня о 20.20 під час вечірнього медичного обходу та огляду в палаті ЦКЛ "Укрзалізниці" Ю.Тимошенко ненавмисно випустила з рук медичний термометр, який впав на підлогу та розбився. У цей час у палаті, крім Ю.Тимошенко, перебували лікар та ще одна пацієнтка лікарні.

«У зв’язку з цим керівництвом медзакладу було терміново переведено жінок з палати до іншого приміщення та вжито термінових заходів щодо демеркуризації», - йдеться у повідомленні.

"На місці події уже побували представники місцевої СЕС для виконання необхідних досліджень, визначення ефективності демеркуризаційних заходів та визначення можливості безпечного подальшого використання вказаного приміщення.

«Керівництво медзакладу повідомило, що за результатами роботи СЕС даний випадок у палаті ЦКЛ не вплинув на стан здоров’я пацієнтів і сама палата є цілком безпечною для перебування», - сказав помічник голови ДПтСУ Ігор Андрушко.

Ю.Тимошенко та її сусідка повернулися до своєї палати.