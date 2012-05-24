Єфремов пояснив, що роздавати депутатам ордени до ювілеїв - традиція

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єфремов сказав сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами О.Єфремова, «у нас є практика така, яка існує і в державі, яка існує і в інших фракціях, практика говорить про те, що якщо людині виповнюється ювілейна якась дата, то, як правило, на раді фракції приймається рішення і готується відповідне подання про нагородження». (УНІАН: згідно з інформацією на офіційному сайті ВР, що Ю.Чертков народився 16 травня 1962 року, тобто у нього був ювілей – 50 років).

Як сказав О.Єфремов, "враховуючи всі чинники роботи людини, фракція прийняла відповідне рішення і направила подання Президентові України».

На запитання журналістів про те, що Ю.Чертков дуже рідко буває на засіданнях парламенту і не вніс жодних законопроектів, О.Єфремов відповів, що у Верховній Раді не всі займаються «чисто законодавчою діяльністю». «Окремі депутати займаються іншою роботою», - додав він.

За словами лідера фракції ПР, одні більше працюють в законодавчому плані, а інші більше працюють в округах.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня заступник голови Верховної Ради Микола Томенко заявив, що останні нагородження, здійснені Президентом, повністю дискредитують державні нагороди.

Віце-спікер зазначив, що Президентом був нагороджений депутат від фракції Партії регіонів Ю.Чертков за «плідну законотворчість». При цьому віце-спікер нагадав, що за рейтингом, який він періодично оприлюднює щодо активності депутатів у ВР, Ю.Чертков входить до десятка тих, хто найменше працює в парламенті.

«Або люди, що готували подання, не знали, як працюють деякі депутати у Верховній Раді, або був задум остаточно дискредитувати імідж парламенту і державні нагороди. Якщо йти таким шляхом, то потрібно ще нагородити з десяток депутатів-прогульщиків», - сказав він.

За словах М.Томенка, це призводить до того, що суспільство останнім часом взагалі не сприймає Верховну Раду і державні нагороди. «До державних нагород ставляться не як до нагород, які справді даються за якісь досягнення, а як до нагород, які формально вручаються друзям і товаришам на день народження представників влади», - сказав віце-спікер.