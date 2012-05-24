Регіонали намотують кола біля трибуни - щоб запобігти блокуванню ВР
14:29, 24 травня 2012Політика
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Парламентська більшість хоче запобігти блокуванню роботи ВР з боку опозиції.
Народні депутати з фракції Партії регіонів під час перерви не покидають сесійну залу і знаходяться безпосередньо біля трибуни ВР та президії.
Як передає кореспондент УНІАН, це пов’язано з тим, що під час вечірнього засідання планується розглядати законопроект про засади державної мовної політики.
Таким чином, залишаючись в залі, парламентська більшість хоче запобігти блокуванню роботи ВР з боку опозиції.
Загалом сьогодні ВР працюватиме до того часу, доки не розгляне всі питання порядку денного.
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