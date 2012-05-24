Міністра культури та директора зоопарку оголосили «ворогами Києва»

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні під час мітингу біля Київради.

Як повідомили учасники акції, голосування за «ворогів Києва» проходило в Інтернеті упродовж місяця та під час самого Віче. До цього «списку ворогів» також увійшли перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак та головний архітектор Києва Сергій Целовальник.

Таким чином, підрахувавши голоси за кожного з кандидатів, учасники Віче виступили з вимогою звільнити С.Целовальника та О.Толстоухова, які набрали однакову кількість голосів.

Тим часом учасники акції формують список питань та вимог до депутатів на референдум щодо генплану Києва.