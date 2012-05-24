Хорошковський нічого нового в резолюції Європарламенту не побачив

Україна бере до уваги й налаштована вирішити питання, озвучене сьогодні в резолюції Європарламенту, в якій міститься заклик до негайного звільнення засуджених із політичних мотивів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший віце-прем`єр-міністр України Валерій Хорошковський, коментуючи на прохання журналістів заклик Європарламенту до української влади внести зміни до Кримінального кодексу з метою звільнення політв`язнів.

«Ми завжди з увагою ставимося до резолюцій Європарламенту і, безумовно, візьмемо це до уваги й дамо завдання на розробку таких змін (до Кримінального кодексу – УНІАН)», - зазначив В.Хорошковський.

Він підкреслив: «Ця позиція не нова. Це було під час переговорів, коли я їздив до Брюсселя. Про це мені було кілька разів сказано, тому що погляд ЄС на цю проблему саме такий. Ви знаєте нашу ситуацію. Вона, перш за все, пов`язана з тим, що будь-яке рішення, яке ми могли б прийняти, вимагає зміни в законодавстві, й це основне».

За словами В.Хорошковського, поки Україна не знайде законний шлях вирішення цього питання, «на жаль, ми весь час перебуватимемо в такій подвійній ситуації».