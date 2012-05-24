Зелені у Європарламенті вважають, що червона картка Януковичу - це замало

Про це йдеться у поширеній заяві В.Шульца, текст якої є у розпорядженні агентства УНІАН.

"Настав час показати цьому режиму червону картку за постійні порушення прав людини та політичні репресії. ЄС повинен піти далі для протидії появі нової диктатури у своєму східному сусідстві. Угоду про асоціацію не можна підписувати, поки існуватимуть політичні в’язні. Чесних виборів не буде, поки ключові опозиційні політики залишатимуться у в’язниці", - сказав В.Шульц, коментуючи результати голосування в Європарламенті щодо резолюції по Україні.

За його словами, опозиційні політики, які принесли Чемпіонат Європи з футболу в Україну, перебуватимуть за ґратами, поки чинна влада сидітиме на трибунах і тішитиметься від проведення цього чемпіонату.

У свою чергу, співпрезидент Зелених/Європейського вільного альянсу Ребекка Хармс вважає, що сьогодні Європарламент рішуче розкритикував Президента В.Януковича та репресивну політику його уряду. "ЄС не може підтримати режим, який віддаляє свою країну від свободи і демократії, і веде її до ізоляції", - зазначила вона.

На її думку, Чемпіонат Європи з футболу, який відбудеться невдовзі, необхідно використати як привід, щоб надіслати режиму В.Януковича чіткий месидж проти застосування політичних репресій та щодо поводження з такими політичними в’язнями, як Юлія Тимошенко.

"Однією із цілей проведення чемпіонату в Україні було наближення цієї країни до Європи, і до цього необхідно ставитись серйозно. Президент УЕФА Мішель Платіні повинен нарешті зайняти чітку позицію та виступити проти політичних репресій, а не іронізувати над небайдужими спортсменами, які так роблять", - наголосила Р.Хармс.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 травня, Європарламент ухвалив резолюцію щодо України, у якій закликав українську владу негайно звільнити засуджених за політичними мотивами.

Зокрема, євродепутати закликають до "беззастережного негайного звільнення всіх в’язнів, засуджених за політичними мотивами, в тому числі лідерів опозиції", та підкреслили вирішальне значення проведення "вільних, чесних та прозорих парламентських виборів в Україні, які передбачають право лідерів опозиції на участь у них наприкінці цього року".