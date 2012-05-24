У Верховній Раді оголосили перерву до 16.55
16:33, 24 травня 2012Політика
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Регіонали перебувають у президії з тим, щоб не допустити туди опозиціонерів.
Як передає кореспондент УНІАН, це було зроблено на вимогу фракцій "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС. Депутати від опозиції продовжують блокувати трибуну.
Водночас декілька членів фракції Партії регіонів перебувають у президії з тим, щоб не допустити туди опозиціонерів.
Під час перерви голова Верховної Ради України Володимир Литвин та його перший заступник Адам Мартинюк залишаються на своїх робочих місцях.
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