У Верховній Раді оголосили перерву до 16.55

Як передає кореспондент УНІАН, це було зроблено на вимогу фракцій "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС. Депутати від опозиції продовжують блокувати трибуну.

Водночас декілька членів фракції Партії регіонів перебувають у президії з тим, щоб не допустити туди опозиціонерів.

Під час перерви голова Верховної Ради України Володимир Литвин та його перший заступник Адам Мартинюк залишаються на своїх робочих місцях.