Опозиція вимагає зняти з розгляду всі законопроекти на мовну тему

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат В’ячеслав Кириленко (фракція НУ-НС).

Він зазначив, що опозиція вимагає «зняти всі законопроекти на мовну тему з розгляду».

«Ми вимагаємо, щоб це питання не вносилось до залу взагалі, як таке, що збурює суспільство. І ми закликаємо колег із більшості, які мають державницькі погляди, які є патріотами, а такі є у більшості, ми знаємо про це, і знаємо, який тиск на них здійснюється зараз, нехай ідуть до цього питання з відкритим серцем. Нехай не підтримують цю провокацію, яку внесли до залу недруги України».

«Ми її не пропустимо», - підкреслив В.Кириленко.