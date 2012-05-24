Верховна Рада відмовилась відкласти розгляд мовних законопроектів
17:45, 24 травня 2012Політика
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«За» проголосував 1 депутат.
|Парламент буде розглядати усі законопроекти за повною процедурою
Верховна Рада відмовилась відкласти сьогодні розгляд законопроектів, що стосуються державної мовної політики.
Як передає кореспондент УНІАН, за пропозицію про відкладення проголосував лише один народний депутат із 268 зареєстрованих у сесійній залі.
Всього пропонувалося відкласти 5 законопроектів, що стосуються цієї теми.
Після цього парламент ухвалив рішення розглядати усі ці законопроекти за повною процедурою.
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