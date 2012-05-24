Єфремов: Законопроект про мови відповідає всім вимогам Європейської хартії

Єфремов думає, що всі суперечки - просто боротьба за рейтинг перед виборами

Законопроект про мови передбачає розв'язанню мовної проблеми за прикладом цивілізованих європейських держав. Про це, як повідомляє прес-служба Партії регіонів, під час брифінгу заявив народний депутат України, голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

«Відразу після виборів, виконуючи обіцянку, дану нашим виборцям, я особисто підготував законопроект про мови. Після висновку європейських експертів з рекомендацією про його доопрацювання робота над законом була продовжена», - зазначив політик.

Він підкреслив, що законопроект, підготовлений депутатом В. Колесніченком, отримав позитивні висновки експертних комісій.

«З прийняттям цього закону про мови закінчаться всі дискусії з мовної проблеми. В кінцевому результаті ми повинні знайти консенсус у суспільстві з цього питання і поставити крапку. На сьогодні даний закон відповідає всім вимогам Європейської хартії і вирішує мовну проблему так, як це робиться в цивілізованих європейських країнах», - заявив парламентарій.

Він також додав, що закон про мови передбачає одну державну мову - українську. «А на тих територіях, де компактно проживають національні меншини, можна буде використовувати нарівні з державним рідну мову», - пояснив Олександр Єфремов.

Голова парламентської фракції Партії регіонів також підкреслив, що всі емоційні заяви деяких політиків з приводу закону про мови - просто боротьба за рейтинг перед виборами. «У мене складається враження, що багато колег, які дають оцінку з тих чи інших законопроектів, тільки чули назву законопроекту, а суті документа не знають», - підсумував він.