Єфремов каже, що опозиція дарма старалась: за мову візьмуться завтра

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

За його словами, якщо законопроект не пройшов розгляд до кінця, то до нього парламент має повернутися наступного дня.

«Тому тут немає проблем. Ми продовжимо його розгляд тоді, коли Верховна Рада продовжить роботу. Сподіваємося, ми продовжимо розгляд законопроекту, якщо Погоджувальна рада не прийме іншого рішення», - сказав він.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи планують «регіонали» залишитися в залі на ніч, О.Єфремов додав, що цього не планується.

«Цього не планується. Ми достатньо переконливо сказали, що ми хочемо», - сказав О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні розгляд законопроекту про засади мовної політики у ВР не відбувся. У Верховній Раді сталася бійка представників фракції Партії регіонів із депутатами від "БЮТ-Батьківщини" та НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».

Коли почалася бійка, В.Литвин закрив засідання ВР і покинув президію парламенту.