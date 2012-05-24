Вечірнє засідання Верховної Ради оголосили закритим (відео)

Спікер парламенту Володимир Литвин оголосив про закриття вечірнього засідання ВР і покинув президію парламенту, оскільки в парламенті почалася бійка між представниками фракцій Партії регіонів та "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, деякі з депутатів із фракції НУ-НС пробилися в президію парламенту.

5-6 депутатів із фракції ПР почали бити Андрія Парубія.

Лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін намагається розняти депутатів опозиції та фракції ПР, щоб припинити бійку.

Також кілька депутатів із фракцій опозиції намагалися стягнути депутата Дмитра Шенцева (фракція ПР) в сесійну залу. Зараз він стоїть із розстібнутою сорочкою.