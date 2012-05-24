Вечірнє засідання Верховної Ради оголосили закритим (відео)
19:25, 24 травня 2012Політика
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Жодного законопроекту з мовного питання не прийняли, бо почалась бійка між депутатами.
Литвин закрив засідання ВР
Спікер парламенту Володимир Литвин оголосив про закриття вечірнього засідання ВР і покинув президію парламенту, оскільки в парламенті почалася бійка між представниками фракцій Партії регіонів та "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС.
Як передає кореспондент УНІАН, деякі з депутатів із фракції НУ-НС пробилися в президію парламенту.
5-6 депутатів із фракції ПР почали бити Андрія Парубія.
Лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін намагається розняти депутатів опозиції та фракції ПР, щоб припинити бійку.
Також кілька депутатів із фракцій опозиції намагалися стягнути депутата Дмитра Шенцева (фракція ПР) в сесійну залу. Зараз він стоїть із розстібнутою сорочкою.
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