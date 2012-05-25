У «Парку Київська Русь» святкуватимуть День Києва

26-27 травня у Центрі культури та історії Київської Русі «Парк Київська Русь» пройде святкування Дня Києва. У програмі: театралізовані дійства, чемпіонат України з історичного фехтування «Клич героїв», в якому візьмуть участь понад 200 кращих бійців України, театралізовано-хореографічна постановка «Київ споконвічний» та багато іншого. На території Парку працюватимуть середньовічний тир, стайня і костюмерна.

26-27 травня "Парк Київська Русь" працює з 10.00, початок святкової програми - о 13.30, початок вечірнього шоу - о 20.30.

Дістатися Парку можна маршруткою від метро "Видубичі", (стоянка біля супермаркету "Фуршет"), інтервал руху - кожні 30 хвилин.

26 травня для журналістів буде організовано прес-тур в «Парк Київська Русь». Від`їзд від метро «Видубичі» в 15.30. Акредитація на прес-тур за тел. (067) 263-30-24, odzenenko@gradkiya.com Контактна особа - Оксана Дзененко.

27 травня акредитація на місці за редакційними посвідченнями.