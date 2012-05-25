Тягнибок каже, що у вибори брата не залучатиме

Реагуючи на інформацію у змі, що він готує хитру схему, для проходження у ВР, Олег Тягнибок написав у своєму блозі на Українській правді: "Офіційно заявляю, що Андрій Тягнибок не тільки не йтиме кандидатом у народні депутати у Сихівському окрузі Львова, але його кандидатура навіть гіпотетично не розглядається Комітетом опору диктатурі для висунення у цьому окрузі".

Тягнибок заявив також, що "ніхто зі свободівців, хто здобуде перемогу в мажоритарному окрузі, в жодному разі не здаватиме свій мандат на будь-чию користь, навіть на користь голови партії".

«Свобода» раніше попереджала, що будуть спроби пересварити членів КОДу між собою за допомогою різних пліток та провокацій» - йдеться у пості глави «Свободи».