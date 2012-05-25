ЗМІ: Тягнибок придумав схему, щоб точно потрапити в ВР

Про це повідомляють джерела Української правди.

За їхніми даними, Тягнибок очолить список ВО "Свобода" на виборах, однак хоче підстрахуватися: Тягнибок збирається задіяти технологію висунення від Комітету опору диктатурі свого дублера - за одним із прохідних округів Галичини.

У разі, якщо список "Свободи" не подолає 5-відсотковий бар'єр, дублер має не набути повноважень депутата. Після чого повинні бути оголошені довибори в цьому мажоритарному окрузі – і Олег Тягнибок повинен потрапити до парламенту уже як мажоритарник.

Своїм дублером Тягнибок обрав власного молодшого брата Андрія, який є депутатом Львівської обласної ради.

Після обрання депутатом Верховної Ради йому достатньо буде не скласти повноваження в обласній раді, щоб ініціювати процес повторних виборів до парламенту.

Місцем для цього експерименту Тягнибок-старший обрав Сихівський район Львова, де без проблем переможе будь-хто з братів.

"Але є одна неприємність - цей округ раніше був обіцяний нинішньому депутату Андрію Парубію, який нещодавно порвав з "Нашою Україною" та зблизився з партією В'ячеслава Кириленка "За Україну". Та має угоду з "Фронтом змін" про спільну участь у виборах, за якою Парубій почав готувати грунт для висадки в цьому окрузі в межах квоти Яценюка. Тепер же ситуація ризикує всіх пересварити між собою", - йдеться у статті.