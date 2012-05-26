Show must go on: у Шустера побилися депутати (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як в студії намагалися з’ясувати хто саме причетний до побиття народного депутата від фракції «Бют-Батьківщина» Миколи Петрука та інших депутатівна пленарному засіданні 24 травня під час розгляду мовних законопроектів.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вчергове зауважив, що депутати від фракції Партії регіонів не причетні до цього. За словами О.Єфремова, депутати від опозиції самі закинули М.Петрука до Президії ВР, і він поранився, падаючи. «Я підняв всі фото… Вашого колегу закинули в президію, і коли він летів в президію, то Діма Шенцев (депутат від Партії регіонів) ледь встиг його піймати, щоб він не вдарився головою об землю. І коли він летів, це показують зйомки, ноги вашого колеги вдарили його по голові».

При цьому, під час ефіру показали відео, на якому видно, що В.Колесніченко під час бійки першим завдав удару депутату від НУ-НС Івану Стойку.

Однак В.Колесніченко так прокоментував це: «Ви бачите, що цього клоуна ніхто не бив. Його просто посунули від мого колеги. А те, що далі було, ви бачили. Цей хлопчик просив мене: «Удар мене. Я хочу в прохідну частину списку. Це ж видно по його очах».

У свою чергу депутат від фракції НУ-НС Ірина Геращенко зацитувала повідомлення з сайту Партії регіонів в якому говориться про те, що «націоналістами був жорстоко побитий автор законопроекту про засади державної мовної політики Вадим Колесніченко». В.Колесніченко зауважив, що не став робити з цього великої трагедії.

Народний депутат від фракції НУ-НС В’ячеслав Кириленко, який є автором альтернативного мовного законопроекту, назвав це дезінформацією. Він звернувся до В.Колесніченка з проханням визначитися все-таки він був побитий чи ні. «Що труси зняти показати?» - спитав В.Колесніченко В.Кириленка. «Та кому потрібні твої труси?» - відповів В.Кириленко, штовхнувши його.

Після цього зав’язалася сутичка між депутатами. Протягом кількох хвилин В.Кириленко вимагав аби В.Колесніченко пересів на той бік, де сидять представники Партії регонів. «Я хочу, щоб це хамло пересіло на той бік, де сидиться Партія регіонів», - сказав В.Кириленко. Однак, не дочекавшись цього, взагалі пішов зі студії.