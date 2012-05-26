Янукович привітав Саакашвілі

Відповідне привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

"Від імені народу України та від мене особисто прийміть щирі вітання із Днем незалежності Грузії", - зазначив Президент.

При цьому В.Янукович висловив переконання, що взаємовигідне співробітництво між Україною та Грузією і надалі розвиватиметься на благо народів наших країн.

"Бажаю Вам міцного здоров'я й успіхів у Вашій відповідальній державній діяльності, а народу Грузії - миру та процвітання", - наголосив Президент у своєму привітанні.