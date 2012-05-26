Янукович привітав Саакашвілі
13:19, 26 травня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав Президента Грузії Михайла Саакашвілі з нагоди національного свята - Дня незалежності.
Саакашвілі приймає вітання від імені народу Грузії
Відповідне привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.
"Від імені народу України та від мене особисто прийміть щирі вітання із Днем незалежності Грузії", - зазначив Президент.
При цьому В.Янукович висловив переконання, що взаємовигідне співробітництво між Україною та Грузією і надалі розвиватиметься на благо народів наших країн.
"Бажаю Вам міцного здоров'я й успіхів у Вашій відповідальній державній діяльності, а народу Грузії - миру та процвітання", - наголосив Президент у своєму привітанні.
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