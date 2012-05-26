Кличко виступає проти силового повалення влади

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко сказав у ефірі Інтеру на ток-шоу «Велика політика з Євгенієм Кисельовим».

Так політик відповів на прохання ведучого висловити свою точку зору на різкі заяви, які звучали на Форумі опозиції на Михайлівській площі, на адресу діючої влади.

«Є багато думок, які поширюються. Деякі люди закликають до силового повалення влади. Багато експертів говорять, що при тих діях, які сьогодні відбуваються в Україні, можливо повторення сценарію Єгипту, Лівії, Тунісу. Я сподіваюся, що процеси, які відбуваються в Україні, будуть у правовому руслі й процес зміни влади має пройти через парламентські та президентські вибори. Інакше, силове зняття влади може викликати кровопролиття й нести загрозу цілісності України», - сказав В.Кличко.