Експерт: Україна більше не значиться серед пріоритетів НАТО

Україна, проголосивши позаблоковий статус, ініціювавши кризу у відносинах із Європейським Союзом і США, стає все менш значущою для НАТО та його членів.

Таку думку ZN.UA висловив старший науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House Джеймс Шерр.

«У 1994 році Україна була одним із п’яти пріоритетних партнерів альянсу. Судячи з декларації Чиказького саміту, сьогодні Україна (на відміну від Йорданії, Марокко та Нової Зеландії) не є навіть однією з тринадцяти», — зазначив він.

Як повідомлялося, раніше заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань громадської дипломатії Стефані Бабст заявила, що альянс не має наміру «підштовхувати когось, зокрема, Україну, до перегляду своєї оборонної політики».

Шерр же вважає, що «завжди важко допомагати країні, яка сама собі шкодить». «Але іноді це можливо. Якщо Україна є ключовою для євроатлантичної безпеки, то НАТО не повинно робити менше, ніж можливо», — резюмував експерт.