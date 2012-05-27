Кличка не пускають до Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко сказав в ефірі Інтеру на ток-шоу «Велика політика з Євгеном Кисельовим», відповідаючи на запитання, чи були в нього спроби зустрітися з лідером «Батьківщини» після того, як вона потрапила у в'язницю, щоб приміром, підтримати її або порадитися.

«У мене були контакти з Юлією Володимирівною через листи. Я писав їй листа, одержував на нього відповідь. Ми обмінювалися інформацією про стан справ в Україні, про політичну ситуацію, коригували наші дії – політичних сил, я маю на увазі. Я звертався до генерального прокурора з проханням, офіційною заявою надати можливість зустрічі з Юлією Володимирівною. Мені було відмовлено», - розповів В.Кличко.