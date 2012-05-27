Огризко: якщо суспільство не почне протестувати, перспективи - доволі сумні

Екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що негативні наслідки резолюції Європарламенту відіб’ються на кожному українцеві. Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

«Насправді ми матимемо потужний негативний вплив на все суспільство. І якщо суспільство не почне протестувати, публічно, на вулицях, у ЗМІ висловлювати свій протест, перспективи у цього суспільства будуть доволі сумні», - каже Огризко.

Екс-міністр застерігає: «допоки люди спатимуть і тихенько на кухнях собі бурчатимуть, доти матимуть те, що сьогодні мають. І доти цим користуватися керівники держави. Я читав, що зараз серйозно обговорюють зміни до Кодексу про працю з перспективою виходу на можливість збільшення робочого дня до 10-12 годин. Якщо вже це не спонукатиме до дій, тоді, значить, ми варті того, що маємо.

Завжди повторюю, якщо людина з таким погоджується, то це її вибір. Тому хочеться, аби кожен задумався, який це матиме наслідок для нього особисто. Але вірю в те, що "завдяки" діям сьогоднішньої влади громадяни стануть більш свідомими», - резюмував Огризко.

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